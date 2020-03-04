Работа для девушек в Питере 🇷🇺 Вакансии СПб 2020

Нет опыта работы или надоела скучная рутина? Хочется что-то поменять в жизни? Есть желание зарабатывать, быть в центре внимания? Надо решиться и попробовать самореализоваться в сфере досуга и развлечений. Это действительно высокооплачиваемая работа для девушек, зарплата здесь на порядок выше, чем где-либо еще.



⭐️Системная работа для девушек



Надо понимать, что достойную вакансию после колледжа или Вуза найти невозможно. Если только у Вас нет связей в государственном аппарате или среди высокопоставленных лиц. Поэтому приходится идти на стандартную работу за минимальную или среднюю зарплату по городу. Для девушек без опыта работа достается в 95% случаев не по специальности. Стаж идет не по профессии, и выбраться в государственной системе посредством карьерной лестницы не получится.



Это прекрасно, когда еще есть возможность устроиться на вакантное место с зарплатой в 15 – 23 тысяч рублей. Завести семью с небогатым парнем. Взять ипотеку под «башенные» проценты. Перебиваться до зарплаты, влезать в долги, ссориться на нервах. Естественно, что каждый человек заслуживает большего, тем более если ты девушка.



«Komsomolka SPB» сразу предлагает площадку для развития и зарабатывания от 5000$ в месяц. Здесь будет масса клиентов:



• Успешно развивающих бизнес;

• Начинающие и матерые политики;

• Банкиры и финансисты;

• Представители шоу-бизнеса;

• Мужчины занимающие руководящие должности;

• «Золотая» молодежь;

• Командированные иностранцы.



Таких богатых и видных женихов в обычном офисе или в магазине не найти. Подавляющее большинство наших сотрудниц уже в первый год работы находят подходящую партию и удачно выходят замуж.



⭐️Достойная оплата – молодым девушкам



Женская вакансия подразумевает возраст от 18 до 37 лет и способствует осуществлять желания:



• Ездить отдыхать на горнолыжные и морские курорты;

• Выделять деньги на натуральную косметику;

• Иметь личный автомобиль, может быть даже личного помощника;

• Учиться на перспективную специальность в лучших университетах;

• Питаться в ресторанах, ходить по VIP вечеринкам;

• Покупать дизайнерскую одежду в Европе и Америке;



Девушки, которые зарабатывают от 300.000 рублей в месяц обладают следующими качествами:



• Умеют знакомиться и общаться на тему собеседника;

• Флиртуют и обольщают;

• Подчеркивают свои сильные стороны;

• Ходят на фитнес;

• Стильно одеваются;

• Часто веселятся и улыбаются.



Санкт-Петербург – северная столица России с богатой историей и огромным количеством архитектурных ценностей, но с умеренно-морским климатом. В культурный город увеличивается поток мигрантов ежегодно, но не все могут обустроиться. Проблемы существуют, если необходима работа для девушек в Санкт-Петербурге.



Например, часто девушки ищут работу с информацией или текстом. Но на вакансию редактора с высшим образованием работодатель готов выложить не больше 25 000 руб. Менеджеры зарабатывают на 5-7 тыс. руб. больше.



⭐️Великолепие «Питера» омрачают только его реальные проблемы:



• Аренда квартиры от 20 тыс. руб.;

• Плохо развита транспортная система. Доехать из области в центр можно быстрее, чем с окраины;

• Низкие зарплаты. Особенно в бюджетных и гуманитарных сферах;

• Жилищный фонд находится в плохом состоянии.



«KomsomolkaSPb» располагает целым рядом вакансий в Москве и предлагает девушкам из Санкт-Петербурга достойную зарплату от 300 000 рублей, помощь с переездом и бесплатное комфортное проживание за счет организации!



Для большинства Питер все равно остается «российской Венецией» и отдохнуть душой стремятся многие наши сотрудницы. Но основная масса денежных потоков все-таки происходит в столице.



⭐️4 выгоды от сотрудничества девушкам с организацией в сфере досуга:



• Выйти замуж за образованного молодого человека;

• Получить подзарядку от архитектурной красоты;

• Отдохнуть на природе по-скандинавски;

• Устроиться на высокооплачиваемую работу в сфере досуга.



Питер расположен недалеко от столицы Финляндии всего в 407 км. Имеет огромное количество мостов (около 350), из них более 20 разводные. Занимает 2-е место по размеру в РФ.