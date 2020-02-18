Работа в эскорте ⭐️ Вакансии девушкам

Предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в сфере досуга и эскорта в Киеве.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Сотрудничая с нашим агентством девушки, зарабатывают от 3000 тысяч долларов в месяц.💸
Чтобы попасть к нам достаточно иметь привлекательную внешность, желание зарабатывать и, немаловажно, возраст от 18 до 40 лет.
✔️Выплаты проводятся ежедневно
✔️индивидуальный график работы
✔️Круглосуточная охрана и полная конфиденциальность.
Обеспечение жильем, если вам негде жить.
Опыт работы и образование не обязательны
По вопросам, обращайся когда удобно.
✅Контактная информация:
+380638121624 Viber, WhatsApp, Telegram.
Лиза.
#эскорт_киев #работа_Киев
Сотрудничая с нашим агентством девушки, зарабатывают от 3000 тысяч долларов в месяц.💸
Чтобы попасть к нам достаточно иметь привлекательную внешность, желание зарабатывать и, немаловажно, возраст от 18 до 40 лет.
✔️Выплаты проводятся ежедневно
✔️индивидуальный график работы
✔️Круглосуточная охрана и полная конфиденциальность.
Обеспечение жильем, если вам негде жить.
Опыт работы и образование не обязательны
По вопросам, обращайся когда удобно.
✅Контактная информация:
+380638121624 Viber, WhatsApp, Telegram.
Лиза.
#эскорт_киев #работа_Киев
О КАНАЛЕ ⚠️Новый канал в котором предлагается работа в сфере эскорта во всех городах Украины, России, Белоруссии и Казахстана. А так же, туры за границу в любые страны. Здесь каждый может как платно, так и бесплатно добавить объявление, добавив вакансии для девушек. Благодаря максимальной открытости и доступности, каждая может легко найти подходящее предложение.
⭐️ «ЧЕБУРАШКА» — проект «Шпаргалка Эскортницы».
А значит нам доверяют многие представительницы прекрасной половины человечества. За последние несколько лет, совместными усилиями с участницами из нашей болталки создали самый объективный рейтинг работодателей «ФЕРМА». Кроме того, учитываю наш общий опыт написали отдельно рекомендацию как найти работу эскортницей не наступив на грабли. Здесь https://shpargalka.work/rabota/eskort/ можно прочитать подробно.
⭐️Работа для девушек в эскорте в каждом городе.
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✔️Москва.
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✔️Сочи.
✔️Ростов-на-Дону.
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✔️Новосибирск.
✔️Омск.
✔️Краснодар.
✔️Кемерово.
✔️Нижний Новгород.
✔️Рязань.
✔️Тверь.
🔴В Украине:
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✔️Одесса.
✔️Харьков.
✔️Львов.
✔️Днепропетровск.
✔️Донецк.
✔️Черкассы.
✔️Житомир.
✔️Винница.
✔️Херсон.
✔️Николаев.
✔️Полтава.
🔴Белоруссия.
✔️Минск.
✔️Брест.
✔️Гомель.
🔴Казахстан.
✔️Алматы.
✔️Нурсултан.
✔️Шымкент.
🔴А так же, работа в эскорте за границей востребована:
✔️Турция.
✔️Китай.
✔️Дубае.
✔️Италия.
✔️Франция.
✔️США.
✔️Германия.
✔️Бахрейн.
И другие страны. Чтобы быстрее отыскать максимально подходящее объявление. Советую воспользоваться поиском по группе.
Чтобы сбросить результаты поиска и вернутся на исходную, нажми на главную.
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Алёна.😊
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⭐️ «ЧЕБУРАШКА» — проект «Шпаргалка Эскортницы».
А значит нам доверяют многие представительницы прекрасной половины человечества. За последние несколько лет, совместными усилиями с участницами из нашей болталки создали самый объективный рейтинг работодателей «ФЕРМА». Кроме того, учитываю наш общий опыт написали отдельно рекомендацию как найти работу эскортницей не наступив на грабли. Здесь https://shpargalka.work/rabota/eskort/ можно прочитать подробно.
⭐️Работа для девушек в эскорте в каждом городе.
Каждая тут легко и быстро найдёт вакансии где ей надо. Но наиболее популярные направления где постоянно #требуются_девушки в России:
✔️Москва.
✔️Санкт-Петербург.
✔️Сочи.
✔️Ростов-на-Дону.
✔️Екатеринбург.
✔️Новосибирск.
✔️Омск.
✔️Краснодар.
✔️Кемерово.
✔️Нижний Новгород.
✔️Рязань.
✔️Тверь.
🔴В Украине:
✔️Киев.
✔️Одесса.
✔️Харьков.
✔️Львов.
✔️Днепропетровск.
✔️Донецк.
✔️Черкассы.
✔️Житомир.
✔️Винница.
✔️Херсон.
✔️Николаев.
✔️Полтава.
🔴Белоруссия.
✔️Минск.
✔️Брест.
✔️Гомель.
🔴Казахстан.
✔️Алматы.
✔️Нурсултан.
✔️Шымкент.
🔴А так же, работа в эскорте за границей востребована:
✔️Турция.
✔️Китай.
✔️Дубае.
✔️Италия.
✔️Франция.
✔️США.
✔️Германия.
✔️Бахрейн.
И другие страны. Чтобы быстрее отыскать максимально подходящее объявление. Советую воспользоваться поиском по группе.
Чтобы сбросить результаты поиска и вернутся на исходную, нажми на главную.
⭐️БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И ВАКАНСИЙ.
Чтобы найти больше предложений полный список наших телеграмм групп и сайтов можно увидеть здесь: https://shpargalka.work/group/ кроме эскорта найдешь разные другие варианты как заработать деньги девушке. Кроме того, множество полезных статей и реальных историй участниц наших чатов.
✅ По всем вопросам относительно рекламы в канале, пиши мне. Мои координаты для связи можно найти здесь https://shpargalka.work/contacts/
Алёна.😊
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️